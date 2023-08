Municipis del Tarragonès exigeixen el compliment del servei de neteja

Ajuntaments com el del Catllar o els Pallaresos afirmen que els camions de recollida de la brossa no passen amb les freqüències acordades

Actualitzada 27/08/2023 a les 20:55

L'Ajuntament dels Pallaresos i del Catllar exigeixen que es controli el compliment del contracte del servei de neteja i recollida que du a terme l'empresa concessionària, FCC, a diversos municipis a través del Consell Comarcal del Tarragonès. Ambdós consistoris dubten que els camions passin a recollir la brossa amb les freqüències acordades i denuncien la manca de renovació i manteniment dels contenidors, sobretot dels soterrats, en el cas dels Pallaresos.



Segons l'alcalde dels Pallaresos, Xavier Marcos, el problema no és exclusiu d'aquests dos municipis, sinó que és comú a altres poblacions de l'interior al Tarragonès que comparteixen el contracte del Consell Comarcal, com ara la Secuita, la Riera de Gaià o Renau, entre d'altres. «El servei no té la regularitat que ha de tenir. Sembla que es concentra en les poblacions del litoral i els pobles d'interior quedem abandonats», explica Marcos, qui assegura que aquest estiu s'estan rebent moltíssimes queixes a l'Ajuntament sobre les bosses i la brutícia que s'acumula al voltant de les illes.El 90% dels contenidors dels Pallaresos són soterrats, assegura Marcos, i «tenim un munt d'unitats trencades, que no funcionen». «Ningú ve a reparar aquests contenidors», afegeix.Els ajuntaments d'aquests municipis no descarten coordinar-se per exigir les millores i el compliment del contracte al Consell Comarcal del Tarragonès després de l'estiu. «No hi ha mecanismes de control per fer un seguiment del servei que fa l'empresa, la qual assegura que el compleix. Però estem lligats a treballar amb la mateixa. El contracte és de deu anys, però no estem contents», diu Jordi Ruiz, alcalde del Catllar.L'Ajuntament del Catllar ha hagut de contractar pel seu compte un camió i un servei de recollida que s'ocupa d'actuar d'urgència quan les bosses o els voluminosos s'acumulen al carrer, al voltant de les illes de contenidors.«Es tracta d'una empresa privada que ja va fer serveis puntuals durant el juliol. Ara a l'agost, l'hem contractat tot el mes. El reforç es fa amb la col·laboració veïnal, que envia fotografies dels punts crítics i el camió hi va», apunta Ruiz. «I és que no es netegen les illes de contenidors, tampoc els contenidors per dintre. Hi ha un servei que recull les bosses que queden fora, però és insuficient, perquè només passa tres vegades per setmana», afegeix.Al Catllar, la problemàtica s'ha agreujat aquest estiu. El municipi té 28 urbanitzacions disperses al terme. A la manca de manteniment o de freqüències en la recollida, cal sumar l'incivisme. Durant aquests mesos l'abandonament de voluminosos a la via pública ha estat una constant, «tot i que hi ha una deixalleria on portar-los», recorda l'alcalde.«Nosaltres paguem religiosament per disposar d'aquest servei, ara cal que es compleixi», finalitza l'alcalde dels Pallaresos, Francesc Xavier Marcos.