La pluja condiciona les diades del cap de setmana

La Vella descarrega el 4de9 amb el pilar al Catllar i els Verds el carreguen a l'Arboç

Actualitzada 27/08/2023 a les 21:27

Un cap de setmana que havia de servir per veure una bona collita de castells de gamma extra es va convertir en una gimcana per evitar la pluja, que va obligar a suspendre l'actuació al Catllar a la segona ronda, a buscar un espai alternatiu a Igualada i a reconduir d'una manera rocambolesca la de l'Arboç. Massa complicacions perquè les colles poguessin assolir tots els seus objectius.



El que es va viure a l'Arboç va ser surrealista, però necessitaríem dues pàgines per explicar fil per randa tot el que va passar. Com a resum, la diada estava prevista al carrer Major, es va traslladar a l'interior de l'església i quan bona part de la gent ja estava dins preparada per començar es van adonar que no hi cabia tothom. Aprofitant una finestra de temps sense pluja, la diada va tornar al carrer Major per començar amb 45 minuts de retard. Tot plegat va generar incertesa, rumors, debat i polèmica al voltant de la conveniència o no de tirar-la endavant i sobre la gestió de la situació.Qui tenia més ganes d'actuar eren els Castellers de Vilafranca, que va carregar finalment el 4 de 9 amb folre i agulla després de tres intents anteriors aquesta temporada. Va ser a la segona ronda després de descarregar per començar el 3 de 9 amb folre. El quatre amb l'agulla va executar-se amb molts problemes i després de carregar-lo es va trencar just en el moment que l'enxaneta feia la motxilla de sortida del pilar. Van rematar la seva actuació amb el 4 de 9 amb folre, això sí, després de dos intents desmuntats.La Colla Vella, que havia fet bona part dels seus deures del cap de setmana unes hores abans al Catllar, va rodar a l'Arboç castells que han de recuperar la confiança després dels ensurts a la Bisbal del Penedès. Van completar el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre, mentre que a la tercera ronda se'ls va travessar el 5 de 8, que van desmuntar. Van culminar la seva actuació amb el 4 de 8 amb el pilar.La Jove de Tarragona també va oferir un castell de nou, el 3 de 9 amb folre, però no va voler arriscar més del necessari per descarregar a la segona ronda el 2 de 8 amb folre (després d'un intent desmuntat) i a la tercera el 5 de 8. Dos castells que, per Santa Tecla, en menys d'un mes volen convertir en gamma extra pujant un pis. Els Minyons de l'Arboç no van poder d'entrada amb el 3 de 7 i van acabar fent castells de gamma alta de sis.Si a l'Arboç l'església no va servir de pla B, a Igualada es va preveure des del dia anterior i la diada de festa major es va fer sota cobert a la basílica de Santa Maria. La colla que va sortir més satisfeta va ser la Joves de Valls que va descarregar el 3 de 9 amb folre, el primer que es fa a l'interior d'una església. A més, també va fer el 4 de 8, el 5 de 8 i el pilar de 7 amb folre. La decepció va ser per a la colla local, els Moixiganguers, que es van quedar sense 3 de 9 amb folre, que van intentar dues vegades, però van desmuntar. Mai l'han pogut fer per festa major. Van sortir de l'església amb dos castells (7 de 8 i 2 de 8 amb folre), igual que els Xiquets de Reus que van descarregar el 2 de 8 amb folre i el 3 de 8, però van desmuntar dues vegades el 4 de 8. També es va fer sota cobert, en aquest cas al pavelló, la diada de Matadepera on els Minyons de Terrassa van completar el 3 de 9 amb folre, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8.Dissabte, al Catllar, només es van poder fer dues rondes abans de la pluja. El cap de colla de la Vella, Manel Urbano, davant les previsions climatològiques va intentar d'inici el seu gran objectiu, el 4 de 9 amb folre i pilar, que van descarregar sota una fina pluja per tercera vegada aquesta temporada. A la segona ronda i amb una major insistència de l'aigua van desmuntar el 4 de 9 amb folre, ja que alguns castellers relliscaven i perdien la posició. La Jove de Tarragona també va descarregar per començar el 3 de 9 amb folre, però la pluja va condicionar el seu intent de 2 de 9 amb folre i manilles. En el moment que l'acotxadora entrava en la seva posició van desmuntar-lo pels problemes que generaven les camises mullades en diferents llocs del castell. Els Castellers de Vilafranca, contrariats per la suspensió, ja que eren partidaris d'intentar fer les tres rondes, van fer el 3 de 9 amb folre i el 9 de 8, però ja no van poder intentar el 2 de 9 amb folre i manilles que havien anunciat a la tercera ronda.