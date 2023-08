L'Ermita de la Pobla de Montornès, escenari del I Mercat Medieval del Baix Gaià

Hi haurà parades, exhibicions, exposicions, jocs, tallers i concerts ambientats en l'edat mitjana

L'entorn de l'Ermita de la Mare de Déu de Montornès acolliràde l'1 al 3 de setembre, de 18 a 23h., el I Mercat Medieval del Baix Gaià. L'objectiu del govern municipal és convertir aquest esdeveniment ambientat en l'edat mitjana en un referent del territori com ja ho és el pessebre vivent que cada Nadal es celebra al mateix espai.Durant els tres dies de fira el públic trobarà parades de productes artesanals, una exposició d'aparells de tortura, una exposició de ceràmica, un taller d'enquadernació, un campament medieval amb la recreació de la vida quotidiana d'aquella època i exhibicions d'oficis.Així mateix, els assistents gaudiran d'una cercavila musical, animació de carrer, jocs de fusta gegants, diversos tallers infantils i l'actuació del Gall i el Drac Pigota de la Pobla de Montornès i la batucada Poblatuka. També hi haurà concerts i una taverna on menjar i beure.