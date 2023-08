El preu de la garrofa cau fins als 30 cèntims després de dos anys pels núvols

Preocupació entre els pagesos del Camp de Tarragona davant la possibilitat que la sequera els deixi sense collita l'any vinent

Actualitzada 28/08/2023 a les 12:22

Preus «ruïnosos»

A l'espera de les pluges

Continuen els robatoris

La campanya de les garrofes ha arrencat amb poc optimisme per la caiguda del preu d'aquest producte. Dels gairebé dos euros que es van arribar a apagar en els últims dos anys, ara, el preu ha caigut fins als 30-35 cèntims. «Això són preus una mica justos i ruïnosos», afirma a l'ACN el responsable de la garrofa d'Unió de Pagesos, Jordi Castellnou. Els agricultors asseguren que la collita d'enguany serà bona, malgrat que el fruit serà més prim i tindrà menys pes. També els preocupa la sequera que ha deixat els arbres «esgotats». A més, si no plou en els pròxims dies, alerten que no hi haurà collita l'any que ve perquè els garrofers treuen en aquest període la mostra per la temporada vinent.Els pagesos van començar a collir les garrofes la setmana passada i preveuen una producció una mica inferior respecte a la de l'any passat. Castellnou calcula que recolliran entre 40 i 45 tones de garrofes a les seves finques. En l'anterior campanya, en van collir unes 50. «En l'àmbit de tot Catalunya s'està parlant sobre un 50% o un 60% d'una producció molt bona», indica.En el cas de l'empresa Comercial Garrofa, un grup de cooperatives associades de primer grau de la demarcació de Tarragona i de Castelló, situada a Mont-roig del Camp (Baix Camp), preveuen assolir els 4,5 milions de quilos. «Comptàvem cap als quatre, com l'any passat, però ara creiem que ens quedàrem en uns 4,5, que és una mica més que l'any passat, però no massa més. Nosaltres fem entre els tres i hem arribat als set, ara estem lluny d'una collita rècord», detalla el seu gerent, Francesc Xavier Cort. Apunta que la situació de sequera ha provocat que les previsions de la collita siguin entre un 10% i 20% menys respecte a la campanya anterior.Fa dos anys, el preu de la garrofa va arribar als 1,80 euros. L'any passat, la campanya va arrencar a 1,50 euros. «Va ser un preu molt bo perquè el pagès es pogués guanyar dignament la vida i, ara estem parlant de preus d'entre 30 i 35 cèntims que són preus una mica ruïnosos», lamenta Castellnou que també destaca que els costos de producció s'han incrementat en els darrers anys, amb l'augment del preu dels fertilitzants i dels productes fitosanitaris, entre altres.Per la seva banda, Cort considera que els preus dels dos últims anys han estat «desorbitats» i remarca que «mai s'havien vist». El gerent explica que les empreses alimentàries, que són les que consumeixen la goma de garrofí, van començar a comprar el producte per acumular estocs arran de l'increment dels preus. Això, sosté, va provocar que com més compraven més s'apujava el preu.«Ara, han reduït el consum de garrofí i de ser el primer en quantitat, ara és l'últim. Això ha fet que el consum hagi baixat molt i en un moment en què ells tenen els estocs més alts perquè per por havien anat comprant més del que realment gastaven, per tal de no quedar desproveïts», diu. Tot i això, confia que les companyies tornin a comprar a partir d'aquesta tardor. Tant Cort com Castellnou esperen que els preus no tardin una dècada a recuperar-se. A més, des d'Unió de Pagesos apunten que un preu «digne» es xifraria en uns 80 cèntims.En paral·lel, Castellnou afirma que els agricultors estan descontents amb el funcionament de la Llotja de Reus i, per aquesta raó, des del sindicat han decidit no assistir en el primer dia de la fixació dels preus. «S'hi planten dos compradors de garrofí i posen el preu que els dona la gana; no funciona tal com ha de funcionar, no ho veiem correcte», denuncia. Per això, diu, continuaran lluitant per aconseguir un preu just.Segons Castellnou, els garrofers «aguanten molt» la sequera. Amb tot, assegura que la manca de pluja els ha esgotat. Si no plou aviat, la campanya de l'any vinent no està assegurada, ja que en aquest període és quan es produeix la floració. «La sequera ha provocat una disminució d'entre un 10% i un 20% de pes de la garrofa, però la qualitat serà millor, perquè com més seca és la garrofa, la qualitat és més alta. El trossejament també surt en més bona qualitat, però amb menys pes», destaca Cort.En els darrers anys, els robatoris de garrofes han estat un dels principals maldecaps dels pagesos. Tot i la baixada de preus d'aquest producte, des d'Unió de Pagesos creuen que continuaran succeint, pel fet que són «molt fàcil» de recollir i furtar. «Ens entren a les finques, descaradament amb furgonetes i pleguen les garrofes, no podem fer massa més que denunciar i fer batudes amb els Mossos», manifesta Castellnou.Després de reunir-se amb el cos policial, el pagès diu que els Mossos s'han compromès a mantenir els controls tant a les carreteres com en magatzems. En el cas de la cooperativa de Mont-roig també han patit robatoris i el seu gerent confia que els furts disminueixin aquesta campanya arran de la caiguda dels preus. «Aquests últims anys havia estat un escàndol, hi havia màfies organitzades», afegeix.