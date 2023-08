Evacuen els veïns de la urbanització les Planes de Mont-roig per la proximitat d'un incendi

Divuit dotacions de Bombers treballen en un incendi empès pel vent a Mont-roig del Camp

Actualitzada 28/08/2023 a les 23:29

Divuit dotacions dels Bombers treballen des de dos quarts i mig de deu de la nit d'aquest dilluns en un incendi forestal a l'altura del quilòmetre divuit de la carretera T-310, en terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp).El foc es propaga amb la força del vent de mestral i està col·locat al fons d'un barranc, segons explica el cos d'extinció d'incendis, que afegeix que té capacitat per fer focus secundaris. Els Bombers han demanat en primera instància als veïns de la urbanització les Planes que es confinin a les seves llars, tancant portes i finestres.L'Ajuntament de Mont-roig posteriorment ha anunciat que s'està procedint a evacuar els veïns de la urbanització i els que no tenen cap altre indret on quedar-se s'estan ubicant al centre Polivalent de Miami Platja.El telèfon d'emergències 112 ha rebut més d'un centenar de trucades per aquest incendi.