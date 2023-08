Una tempesta acompanyada de pedra de grans dimensions causa danys a vehicles i habitatges a la Sénia

A l'Ebre la pedregada ha causat danys i gairebé totes les platges de la província tenen la bandera vermella per tempesta elèctrica

Actualitzada 26/08/2023 a les 18:56

Una forta tempesta acompanyada de pedra de grans dimensions ha ocasionat danys aquest dissabte a la tarda a vehicles i habitatge a la Sénia (Montsià). Les pedres caigudes, segons han documentat diversos testimonis, tenien la mida aproximada d'ous de gallina. Segons ha confirmat la policia local, l'episodi ha deixat afectats nombrosos cotxes estacionats a la via pública, així com vidres d'habitatges i canonades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha explicat que en poblacions properes com Ulldecona s'han recollit valors superiors als 16 litres per metre quadrat en deu minuts. Durant aquest dissabte a la tarda el 112 ha rebut 110 trucades derivades de l'Alerta #INUNCAT. La majoria, 104 trucades, precisament, s'han fet des del Montsià.



La tempesta del sud ja deixa pedra a localitats com la Sènia (el Montsià).

Vídeo de Laura Sola pic.twitter.com/q705J5BLfa — Meteocat (@meteocat) August 26, 2023

La pedra que ens ha deixat la tormenta a La Sénia @tv3cat pic.twitter.com/6zBSJYLAcY — L A I A / K H O L I N (@greywindbooks) August 26, 2023

Segons han informat també els bombers, el temporal marítim dificulta també l'accés a la platja i a l'istme del Trabucador, on l'aigua cobreix alguns trams i connecta la badia dels Alfacs amb la mar exterior.

Gairebé totes les platges de la província tenen la bandera vermella per tempesta elèctrica