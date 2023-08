Tots els actes del cap de setmana a Roda de Berà

La Festa Major en honor a Sant Bartomeu del poble entra al seu últim cap de setmana d'activitat

Actualitzada 25/08/2023 a les 11:25



Divendres 25 d'agost



Dissabte 26 d'agost



Diumenge 27 d'agost



Dissabte 2 de setembre

Roda de Berà s'acomiada, aquest cap de setmana, de la Festa Major del poble, dedicada a Sant Bartomeu. Així, el programa d'activitats preparat per l'Ajuntament arriba el pròxim diumenge, dia 27 d'agost, a la seva conclusió després de dues setmanes d'activitat.Aquestes són tots els actes programats per aquest cap de setmana a Roda de Berà:11h- Campionat de bitllesPlaça dels pins18h- XtremRaceZona esportiva Nou Roda22h- I Actuació musical «Lexter & Black Mafia Band»Zona firalSeguidament- Nit dels Djs Roda SonaRoda firal10h- Exhibició de gossos de rescatPlaça de la Sardan18h- Partit de Futbol VeteransCamp de futbol municipal19h-I Teatre «El Crèdit»Teatre del Casino Municipal22h- I Tribut a Raffaella Carrà «Hola Raffaella»Zona firalSeguidament- Actuació dels Dj's David Now i Cristian LiveZona firal18.30h- I Cantada d'havaneres amb rom crematPlaça de la SardanaA continuació- Actuació de la batucada SomSarau, de les Monges Associació Cultural22h- I Espectacle piromusical de fi de Festa MajorZona esportiva Nou Roda22h- I Selecció FIC-CAT a l'Estiu a la Pedrera: Any de Gràcia (2011) de Ventura PonsA la pedrera de l'Elies