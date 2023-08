Torredembarra acollirà un dispositiu policial especial amb motiu de la Festa Major de Santa Rosalia

Està previst un augment significatiu dels agents, especialment per les nits i en la zona dels grans concerts

Actualitzada 25/08/2023 a les 17:02

Amb l'objectiu de garantir la seguretat dels assistents, la bona convivència i anticipar-se a situacions de risc potencials en tots aquells actes en els quals s'espera una alta concentració de persones, la Policia Local de Torredembarra desplegarà un dispositiu especial durant la Festa Major, del 25 d'agost al 5 de setembre, i que comptarà amb el suport dels Mossos d'Esquadra. A la presència d'agents uniformats, així com de cotxes patrulles situats en sectors estratègics, s'hi sumaran també unitats de paisà, aèria de Dron, Marítima i altres que, amb moto, donaran suport en cas de situacions d'emergència.Així, està previst un augment significatiu dels agents, especialment a la nit i en la zona dels grans concerts del dissabte 26 d'agost amb motiu de la Festa The Big X de la Xatarra, a la Zona Esportiva Municipal, i els dies 1, 2 i 3 de setembre amb motiu de les múltiples activitats i concerts que hi hauran a l'aparcament de Mañé i Flaquer, d'entre ells el concert dels Buhos, Festa RAC105, etc. Per aquest dispositiu, es comptarà amb el suport i col·laboració dels efectius voluntaris de Protecció Civil de Torredembarra. A més, s'ha elaborat un Pla d'Autoprotecció específic que engloba tots els actes de la Festa Major per una major seguretat.Tanmateix, la totalitat dels concerts disposaran d'un CECOR (Centre de Coordinació) on hi hauran efectius sanitaris, de seguretat, de protecció civil i adjunts el Punt Lila i Multicolor per evitar les possibles conductes sexistes. D'altra banda, pel que respecte a la mobilitat es realitzaran controls preventius d'alcoholèmia i drogues a la xarxa viària i, en especial, a les rodalies de les zones d'oci i activitats. L'operatiu estarà compost per la totalitat dels efectius de la Policia Local i supervisat pel sotsinspector cap, Miquel A. Marchal, i la regidora de Seguretat, M. Carmen Martín.