Roda de Berà celebra Sant Bartomeu amb la processó del Pa Beneït

Actualitzada 24/08/2023 a les 21:02

Roda de Berà he celebrat, un any més, la processó del Pa Beneït, l'acte més tradicional de la Festa Major. Segons el consistori, enguany «hem doblat la participació de l'any passat amb 68 parelles de totes les edats. Infants, joves i adults, van portar, tot i la intensa calor, els feinadors amb les coques, demostrant que la tradició té molt de futur».També van sortir a ballar els gegants del municipi, els grans, Traviata i Rigoletto, i els petits, Rodus i Berània, portats pels geganters de la colla de Gegants de l'Arboç amb el grup de grallers Com feia…? i la cobla La Principal de Llobregat. En finalitzar la missa en la qual es van beneir les coques, es va subhastar la Coca del Goig, que va ser per Joan Freixes, qui va fer la millor oferta per ella, 300 euros. La plaça dels Pins va acollir, seguidament, un concert vermut amb la cobla La Principal de Llobregat.