PortAventura World donarà el tret de sortida a Halloween el 23 de setembre

La temporada més terrorífica s'allargarà fins al 12 de desembre

Actualitzada 25/08/2023 a les 12:49

Solo queda 1 mes para que vivas un Halloween que no olvidarás jamás... El próximo 23 de septiembre llega el momento del año que estabas esperando en PortAventura World. ¿Quién tiene ganas de venirse? pic.twitter.com/vo2KMeayUR — PortAventura World (@Portaventura_ES) August 23, 2023

PortAventura World ha anunciat que el proper 23 de setembre donarà el tret de sortida a un dels moments més esperats per als seus clients, Halloween. El parc temàtic de la Costa Daurada oferirà diversos passatges del terror i una decoració terrorífica als seus visitants fins al proper 12 de desembre. De moment, no han transcendit quines seran les novetats del proper Halloween. S'espera que la temporada de Nadal comenci el 18 de desembre i s'allargui fins a principis de gener.De moment, ahir PortAventura World anunciava que ha activat la PortAventura World ha activat la prevenda d'entrades per a la seva nova atracció PortAventura VRX by Zero Latency, basada en realitat virtual. S'espera que el nou espai de lliure moviment (free-roam), i únic en el sector dels parcs temàtics a Espanya, obri el pròxim 18 de setembre.L'experiència es desenvoluparà en un espai de 200 metres quadrats situat al costat de l'accés principal als parcs i comptarà amb diversos jocs que els visitants podran gaudir sense cables ni lligams, mitjançant un equip de realitat virtual.Fins a 8 jugadors alhora podran experimentar la proposta de Zero Latency, mitjançant l'ús d'un equip de realitat virtual, format per un visor, auriculars i un controlador, que permet gaudir d'experiències de temàtiques variades amb una durada de 40 minuts.PortAventura VRX by Zero Latency obrirà al públic de 15h a 00h i permetrà l'accés a partir dels 13 anys. El preu de l'entrada en l'obertura serà des de 14'99 euros per persona/partida.