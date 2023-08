Nova baralla a ganivetades davant d'una discoteca de Salou

Un jove ha resultat ferit amb una lesió d'arma blanca en una cama

Actualitzada 25/08/2023 a les 18:08

Baralla a ganivetades a les portes d'una discoteca de Salou. Segons ha informat ElCaso.com, un jove de 26 anys ha estat apunyalat aquest divendres de matinada davant de la discoteca CAGE després d'una forta discussió amb altres persones. Els fets van tenir lloc cap a les dues de la matinada al carrer Carles Buïgas, concretament a les 2.13 hores, quan un amic de la víctima va alertar els serveis d'emergències que un noi havia estat ferit en una cama, on, presumptament, li havien clavat un ganivet.Tan aviat com els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de l'agressió amb arma blanca, van desplaçar diverses patrulles i dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a la zona. En arribar, van veure com el jove de 26 anys presentava dues ferides en una cama i perdia força sang. Segons han confirmat fonts policials a Elcaso, el noi que va rebre la ganivetada va ser atès pels facultatius que van decidir traslladar-lo fins al Centre d'Atenció Primària (CAP) més proper. Encara no ha transcendit la gravetat de les lesions, però tot apunta que no eren de caràcter gaire greu.Els Mossos d'Esquadra, després de fer les actuacions corresponents al mateix lloc dels fets, ha obert una investigació amb l'objectiu d'aclarir els fets i les motivacions de la baralla que van portar una persona a apunyalar el noi davant de la discoteca CAGE de Salou. A més, ja s'hi ha presentat denúncia, encara que l'autor de l'agressió va fugir després de la ganivetada. Per això, s'espera que sigui identificat plenament i localitzat com més aviat millor.