Les oficines de turisme de Salou, distingides per la qualitat dels seus serveis

En les oficines de turisme de Salou s'han gestionat un total de 1.500 consultes telefòniques i s'ha atès 31.248 persones

Actualitzada 25/08/2023 a les 16:23

Dades rellevants

Lesdel, ubicades al Xalet Torremar i a la Plaça Europa, han estat distingides amb la prestigiosaper l'Instituto de Calidad Turistica (ICTE).Aquest reconeixement arriba després d'un rigorós procés d'auditoria externa que es va dur a terme a finals de juliol, seguit per una avaluació exhaustiva per part del comitè d'experts de l'ICTE a començaments d'agost. L'ICTE, un organisme sense ànim de lucre fundat l'any 2000 arran de la fusió de diverses institucions turístiques, té com a objectiu promoure els sistemes d'assegurament de la qualitat a les empreses dels diferents subsectors turístics.La certificació Q de Qualitat Turística s'emet segons els criteris de la norma UNE-ISO 14785:2015, i és concedida a les entitats que compleixen amb rigor els requisits tècnics establerts per aquesta norma. Aconseguir aquest segell de qualitat implica la creació, desenvolupament i revisió de les normes i requisits de qualitat turística, així com la demostració de l'aplicació d'un sistema de qualitat orientat al servei, atenció i a l'acollida del client.En les Oficines de Turisme de Salou s'han gestionat un total de 1.500 consultes telefòniques i s'ha atès 31.248 persones, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost. L'oficina de Turisme del Xalet Torremar ha atès 16.583 persones, gestionant 26.477 sol·licituds d'informació i realitzant 8.808 atencions. D'altra banda, l'oficina de la Plaça Europa ha atès 14.665 persones, amb 20.671 sol·licituds d'informació i 6.980 atencions.És destacable que, en el transcurs de l'any 2022, es van atendre un total de 43.436 persones, amb un 42,40% de visitants nacionals i un 57,60% de visitants estrangers. Entre els visitants estrangers, es va observar que el 47,12% eren francesos i el 37,97% eren anglesos. Pel que fa als visitants nacionals, un 23,15% provenien de diferents punts de Catalunya, un 22,24% del País Basc i un 14,80% d'Aragó.Aquesta certificació Q de l'ICTE consolida les Oficines de Turisme de Salou com a referents en l'oferta turística de qualitat i destaca la seva dedicació a l'excel·lència en el servei al visitant. Amb un nombre cada vegada més gran d'oficines de turisme certificades a Espanya i Catalunya, Salou es manté com una destinació turística de primer nivell que prioritza l'atenció i la satisfacció dels seus visitants.