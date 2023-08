Les cooperatives del grup Castell d'Or inicien una difícil verema

La sequera farà caure la producció

Actualitzada 25/08/2023 a les 11:09

La major part de les setze cooperatives que formen part del grup Castell d'Or han iniciat o iniciaran de manera imminent una de les etapes més importants de l'any: la verema. Aquesta verema es presenta en un context complex donada la sequera extrema que ha afectat a tot el sector agrícola. El grup Castell d'Or preveu una caiguda en la producció d'entre el 40% i el 50%, afectant especialment aquelles cooperatives ubicades al Penedès però també a l'Alt Camp o la Conca de Barberà. «La situació d'estres hídric ha afectat a algunes àrees de pro-ducció de manera dràstica i ha suposat l'eliminació d'una part de la collita per salvar la resta o per facilitar que el cep sobrevisqui. Aquestes mesures poden comprometre també una part de la producció de l'any que ve donat que la planta necessita estar en un estat òptim per poder afrontar un nou cicle», afirmen fonts de Castell d'Or.En aquest context, el CEO de Castell d'Or, Jordi Amell, ha volgut donar visibilitat «al sacrifici que implica pels agricultors afrontar aquesta crisi després de tot un any de dedicació i el seu esperit d'encarar les dificultats».