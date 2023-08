El Catllar vol veure gamma extra un any més

L'Arboç i Igualada seran els altres punts d'atenció del cap de setmana

La plaça de la Vila del Catllar ja està preparada per acollir per catorzena festa major consecutiva (pandèmia de la covid-19 a banda) a la Jove de Tarragona, la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca. Manté el mateix programa de colles des de 2007 i és que el seu compromís amb la plaça és indiscutible: han portat en total 52 castells de gamma extra, dels quals 45 s'han descarregat i quatre s'han carregat. Només tres han quedat en intent o intent desmuntat. Una efectivitat que atorga a la plaça la categoria de màgica.La Jove juga a casa i vol rematar la feina que va deixar a mitges per les festes de Sant Magí de Tarragona: el 2 de 9 amb folre i manilles. La tècnica sap perfectament on està el defecte que va impedir descarregar-lo i arriba l'oportunitat de sumar un nou gamma extra al seu historial. De fet, a la plaça de la Vila del Catllar és el lloc on van descarregar-lo per primera vegada. Com ja van fer dissabte passat, acompanyaran el castell del 3 i el 4 de 9 amb folre. La colla, a més, està assajant el nou pilar de 6 i aquesta seria una bona oportunitat per ensenyar-lo.La Colla Vella, per norma general, aposta fort pel Catllar de manera que el 4 de 9 amb folre i pilar, i el pilar de 8 amb folre i manilles podrien tornar a estar entre els objectius, com ja van fer per Sant Joan i Firagost. Arribarà alguna cosa més? El seu cap de colla, Manel Urbano, és hermètic en les seves previsions, tot i que assagen altres castells com el 5de9ambfolreoel2de8sense folre que, tard o d'hora, podrien veure la llum. Potser haurem d'esperar a Sant Fèlix.Els Castellers de Vilafranca arriben a la diada amb dèficit de gammes extra respecte altres temporades tot i que amb tota probabilitat en portaran algun.El 2 de 9 i el pilar de 8 amb folre i manilles són els que tenen més opcions, però ja han ensenyat aquesta temporada el 9 de 8 i han provat sense èxit el 4 de 9 amb folre i pilar. Els Verds, però, juguen amb dos hàndicaps: les camises que puguin portar a plaça (per norma general porten més gent l'endemà a l'Arboç) i la proximitat de Sant Fèlix, que els suposa minimitzar riscos. D'ells es pot esperar qualsevol cosa tenint en compte que l'any passat van sorprendre amb el 5 de 9 amb folre.Diumenge, les tres colles es tornaran a veure les cares a l'Arboç en una diada que estarà condicionada pels resultats de la tarda anterior. Amb els castells de nou assegurats, caldrà veure si alguna s'atreveix amb alguna gamma extra. Estaran acompanyats pels Minyons de l'Arboç que volen fer tres castells de gamma alta de sis.En paral·lel, a Igualada, els Moixiganguers i els Xiquets de Reus aspiren al seu primer castell de nou de la temporada: el 3 de 9 amb folre. També hi serà la Joves de Valls que acabarà de preparar els castells de cara a la Diada de Sant Fèlix.