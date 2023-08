Detingut mentre robava gasoil dels camions estacionats a l'àrea de l'AP-7 a Vandellòs

En el moment de la detenció, l'autor havia deixat buits els dos dipòsits del camió saquejat i havia sostret prop de 700 litres de gasoil

Actualitzada 25/08/2023 a les 13:02

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home de 36 anys, com a presumpte autor d'un delicte de furt i de danys a l'Àrea de Servei de l'autopista AP-7 al municipi de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant.Durant la matinada del 24 d'agost i dins els dispositius de Mossos d'Esquadra dissenyats per la prevenció de robatoris i furts a les autopistes, els agents de la comissaria de Cambrils estaven efectuant tasques de prevenció a l'àrea de servei quan van observar que hi havia un camió que estava estacionat de manera diferent a la resta i li sortia de la zona del dipòsit de combustible una mànega de plàstic gruixuda que s'allargava i es dirigia a la zona on estaven estacionats els altres camions.En aproximar-se la patrulla al camió, el lladre, que encara estava a l'interior de la cabina del vehicle, va intentar fugir corrents sense èxit. Poc després la patrulla de mossos el detenia a la mateixa àrea de servei.Un cop fetes les comprovacions policials es va confirmar que el detingut estava extraient gasoil de dos dipòsits d'un altre camió, fent servir un sistema de bombeig que succionava el combustible i mitjançant una mànega llarga el traslladava directament a un altre dipòsit situat al camió del detingut.En el moment dels fets l'autor havia deixat buits els dos dipòsits del camió saquejat i havia sostret prop de 700 litres de gasoil.Les investigacions policials van permetre també identificar i imputar dos homes més, de 49 i 40 anys, com a presumptes coautors del delicte de furt i de danys.El detingut passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus durant les properes hores.