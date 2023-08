PortAventura World treu a la venda les entrades per la seva nova atracció de realitat virtual

El nou espai de més de 200 metres quadrats, Zero Latency, estarà situat al costat de l'accés als parcs temàtics

Actualitzada 24/08/2023 a les 11:30

Zero Latency

PortAventura World ha activat la prevenda d'entrades per a la seva nova atracció PortAventura VRX by Zero Latency, basada en realitat virtual. S'espera que el nou espai de lliure moviment (free-roam), i únic en el sector dels parcs temàtics a Espanya, obri el pròxim 18 de setembre.L'experiència es desenvoluparà en un espai de 200 metres quadrats situat al costat de l'accés principal als parcs i comptarà amb diversos jocs que els visitants podran gaudir sense cables ni lligams, mitjançant un equip de realitat virtual.Des de l'any passat, PortAventura World ha reforçat la seva aposta per les experiències d'oci innovadores i digitals. Aquesta nova proposta compta amb l'última tecnologia de realitat virtual, implementada de la mà de Zero Latency, un dels majors especialistes del món en aquesta mena d'entreteniment, i s'oferirà sota la marca PortAventura VRX by Zero Latency. El seu objectiu és transportar al visitant a una nova realitat, creada a través de gràfics amb gran nivell de detall que ofereixen una precisió mil·limètrica en la interacció durant els jocs, amb el suport d'un sistema d'àudio d'última generació.Fins a 8 jugadors alhora podran experimentar la proposta de Zero Latency, mitjançant l'ús d'un equip de realitat virtual, format per un visor, auriculars i un controlador, que permet gaudir d'experiències de temàtiques variades amb una durada de 40 minuts. La temàtica serà variada: des de zombis ultrarealistes, batalles intergalàctiques o catàstrofes nuclears.Tot això, complementa l'oferta d'oci disruptiva impulsada per la companyia, que busca potenciar les seves experiències digitals com a complement d'altres més tangibles i físiques. En aquest àmbit, el parc compta amb l'acabada d'estrenar dark ride Uncharted, Street Mission o Flying Dreams en Ferrari Land.Zero Latency és la xarxa de realitat virtual de moviment lliure, free-roam en anglès, més gran del món. Les seves propostes estan a l'avantguarda de la realitat virtual i permeten als usuaris interactuar lliurement, sense cables ni lligams, en un espai dissenyat a mesura emprant els recursos audiovisuals més innovadors. Aquestes característiques fan possible una experiència més immersiva, és a dir, permeten als usuaris sentir que estan literalment dins del joc. Des de l'obertura del seu primer local de realitat virtual el 2015, 2 milions de jugadors a tot el món han provat alguna de les seves propostes.PortAventura VRX by Zero Latency obrirà al públic de 15h a 00h i permetrà l'accés a partir dels 13 anys. El preu de l'entrada en l'obertura serà des de 14'99 euros per persona/partida.*Zero *Latency és la segona experiència de realitat virtual que *PortAventura *World estrena aquesta temporada, després de començar a testar al juliol una iniciativa de realitat virtual en un dels seus hotels sota gestió fora del *resort, l'Hotel Piràmide Salou, com a producte d'entreteniment complementari per als seus clients. La proposta, implementada sota la marca *PortAventura *VRX *by *Infinity *Room, consisteix en un joc col·laboratiu de fins a 6 participants i d'una durada de 20 minutos desenvolupat per la companyia *Infinity *Room.Altres llançaments recents de *PortAventura *World en l'àmbit de la innovació per a aquesta temporada són la nova APP, redissenyada per a millorar l'experiència dels visitants i amb noves funcionalitats, com un nou mapa amb els temps d'espera de les atraccions i amb el qual és possible planificar la visita a *PortAventura *World, i la prova pilot *InQ en l'atracció *Furius Bacus, centrada en oferir jocs en línia als quals els visitants poden unir-se des dels seus telèfons mòbils per a gaudir jugant durant l'espera en la fila.