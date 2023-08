Intervenen diverses rèpliques d'armes en diversos establiments de Salou

Es van interposar diverses denúncies per venda d'armes prohibides, per infraccions tributàries i per contraban

La Guàrdia Civil de Tarragona va dur a terme la setmana passada set inspeccions en establiments dedicats a la venda de productes diversos, tipus «basar» a Salou. Les inspeccions estaven orientades a comprovar si disposaven de les llicències administratives pertinents, així com els requisits mínims que han de posseir els negocis que es dediquen a la venda de rèpliques o imitacions d'armes de foc i altres lúdico-esportives (airsoft, paintball).Un total de 14 especialistes de la Guàrdia Civil en matèria Fiscal (PAFIF) i de la Intervenció d'Armes i Explosius (IAE), van trobar 2 rèpliques d'armes llargues, 52 rèpliques d'armes curtes, 9 catanes, 5 matxets, 178 navalles i 2 punys americans. També es van confiscar d'un dispositiu laser de gran potència. Per aquests fets es van formalitzar dues denúncies a la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana, dues a la Llei Tributària i altres tres a la Llei de contraban.La venda de rèpliques o imitacions d'armes de foc i altres lúdico-esportives (airsoft, paintball), estan subjectes a requisits legals, tant per a la seva venda com la seva tinença, així com d'aparença, ja que han d'estar diferenciades de les reals a simple vista, ja sigui amb una punta o amb una part de color ataronjat. El fet de no complir amb les exigències establertes per la llei, a més de les pertinents infraccions administratives, poden conduir o donar lloc al seu ús en fets que poguessin ser constitutius de delicte, ja que podrien ser esgrimides com si d'armes de foc reals es tractessin, intimidant a les persones amb la finalitat de cometre fets delictius.