Inicien els tràmits administratius per a la posada en marxa de la planta coreana a Mont-roig

L'Ajuntament, el Govern i Lotte Energy Materials ratifiquen el compromís amb el projecte en una reunió a Corea del Sud

Actualitzada 24/08/2023 a les 12:06

Definició urbanística del projecte

El director general d'Indústria, Oriol Alcoba, el CEO de l'empresa coreana Lotte Energy Materials, Kim Yeon-seop, i l'alcalde de Mont-roig del Camp, Franc Morancho, han ratificat el seu compromís amb la posada en marxa de la nova planta de làmines de coure d'aquest municipi del Baix Camp amb la signatura d'un acord de col·laboració. El document recull els procediments administratius vinculats al projecte, així com mesures de cooperació mútua. Les tres parts s'han reunit aquest dimecres a la seu del grup Lotte a Seül, a Corea del Sud. Es tracta de la primera trobada entre administracions i empresa, després que el mes de març la companyia comprés ILJIN Materials i n'assumís el projecte.Alcoba ha recordat que «es tracta de la inversió industrial greenfield més gran dels darrers vint anys a Catalunya en un sector estratègic com és el de la mobilitat elèctrica». Per aquest motiu, ha afirmat que esdevé «un projecte clau per al país». En la mateixa línia, s'ha mostrat l'alcalde de Mont-roig, qui ha celebrat que la implantació de Lotte al municipi «suposarà un impuls definitiu per al desenvolupament industrial i l'economia local» que, paral·lelament, repercutirà i «beneficiarà al conjunt del territori, donada la seva magnitud».Per la seva banda, el CEO de Lotte Energy Materials ha destacat que l'acord signat «permetrà establir una associació a llarg termini basada en una estreta cooperació mútua». «Volem que la planta de Mont-roig del Camp es converteix en la base per subministrar elecfoil d'alta gamma al mercat europeu», ha afegit Yeon-seop.La reunió també ha permès tancar l'acord per definir urbanísticament el projecte, segons apunten des del consistori mont-rogenc. La zona industrial dels Comellarets tindrà una superfície total de 44 hectàrees, que permetran la implantació de més línies de producció que puguin generar una producció anual de fins a 100.000 tones d'elecfoil d'alta gamma.La previsió és que la nova fàbrica de làmines de coure (Elecfoil), un component essencial en la fabricació de bateries elèctriques, entri en funcionament el 2025. La primera fase del projecte preveu una inversió inicial de gairebé 400 MEUR per la construcció d'una primera planta, on es produiran 30.000 tones d'aquest material. A més, es preveuen 50 hectàrees de terreny per a la generació d'energia solar que s'ubicaran annexes a la zona industrial.