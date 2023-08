Endesa incrementa un 47% els beneficiaris del bo social a les comarques de Tarragona

Gairebé 19.800 famílies compten actualment amb aquest descompte en la factura de la llum

Actualitzada 24/08/2023 a les 15:14

Endesa ha incrementat un 47% els beneficiaris del bo social a les comarques tarragonines en relació amb el 2020, l'any que va esclatar la pandèmia. Segons detalla la companyia, ser-ne beneficiar-hi redueix entre un 40% i un 80% la factura de la llum dels abonats. Hi poden optar persones en situació de vulnerabilitat, pensionistes, famílies nombroses i monoparentals, beneficiaris de l'ingrés mínim vital o llars especialment afectades per la crisi energètica. De les persones que actualment se'n beneficien, el 43% són vulnerables i la resta presenten una vulnerabilitat severa.El pas del coronavirus i la crisi energètica ha portat l'administració a impulsar mesures extraordinàries per pal·liar els efectes sobre les llars més vulnerables, que estaran vigents fins al 31 de desembre, impulsant també així el creixement dels beneficiaris del bo social, que s'ha vist reforçat per les renovacions automàtiques l'últim any. En poc més de dos anys i mig (de 31 de desembre del 2020 al 31 de juliol del 2023), Endesa ha sumat 6.300 clients beneficiaris del bo social a la demarcació de Tarragona i, enguany, la xifra es situa al voltant de 2.700 famílies més si es compara amb el tancament de 2022.