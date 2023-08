El rei Jaume I estrenarà indumentària durant les seves festes a Salou

Salou acollirà la XXVIII Festa del Rei Jaume I, del 31 d'agost al 3 de setembre

Actualitzada 24/08/2023 a les 16:42

El personatge del Rei Jaume I el Conqueridor estrenarà, enguany, nova imatge durant el seguici del proper dissabte, 2 de setembre. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Salou, en col·laboració amb l'Institut Jaume I de Salou i el Grup de Dones de Salou, que té com a objectiu dotar aquesta tradicional festa d'una base històrica rigorosa, per la qual cosa les membres integrants d'aquesta darrera entitat han confeccionat, a mà, nous vestits propis del segle XIII, amb l'assessorament de la dissenyadora i patronista Olivia Garzón. A més del Rei Jaume I, lluiran nous vestits d'època una trentena de personatges del clergat, la noblesa, cavallers i vilatans.La programació s'iniciarà el dijous, 31 d'agost, amb la inauguració del Mercat Medieval pels carrers del nucli antic i la plaça Bonet. Fins al 3 de setembre, es podrà visitar, fer compres i participar en jocs infantils, exposicions temàtiques, atraccions, tallers d'oficis i campaments d'artesans. Divendres, 1 de setembre, a les 19 h, al pati de la Torre Vella, tindrà lloc la presentació del curtmetratge «L'escollit de Déu», a càrrec de Marina Carrión, de l'escola de Cinema Metrópolis CE, Madrid, i exalumna de l'Institut Jaume I de Salou. També divendres, a les 20 h, a la Torre Vella, s'inaugurarà l'exposició «Salou 1229. Vestir el passat i evocar la memòria de la conquesta de Mayūrqa», a càrrec d'Esther Lozano, doctora en Història de l'Art.Dissabte, 2 de setembre, de 10 a 13 h, a la plaça del Carrilet, es desenvoluparà el taller infantil del Rei Jaume I. I al vespre, a partir de les 19 h, des de la plaça del Teatre Auditori de Salou (TAS), sortirà el seguici del monarca. El recorregut es farà des de la plaça del TAS fins a la Torre Vella, passant per la Via Roma, el carrer Barcelona i la Via Aurèlia. A partir de les 20 h, des de la Torre Vella, el Rei Jaume I, ja acompanyat per tota la seva cort, realitzarà una passejada dalt del cavall per la Via Aurèlia, la Via roma i el carrer Barcelona, fins arribar a l'espigó del moll i la platja de Llevant.I a les 21 h, en aquesta mateixa platja tots els grups d'animació faran la seva actuació i es podrà veure un gran espectacle final de dansa i foc. Diumenge, 3 de setembre, a les 9.30 h, tindrà lloc la gimcana digital «Conquereix la història!». I a la tarda, a les 20 h, al pati de la Torre Vella, es podrà assistir a la conferència «1229. Les esferes artístiques més enllà de l'àmbit d'influència de Jaume I», a càrrec de Cristina Calamote.Finalment, del 8 al 10 de setembre es desenvoluparà la XXXVII Regata Rei en Jaume en aigües de Catalunya i Balears, dirigida pel Club Nàutic Salou. L'organització dels actes de la Festa del Rei Jaume I és a càrrec de la regidoria de Festes; i també hi participen les regidories de Cultura, Infància i l'Àrea de Dinamització Econòmica, pel que fa al Mercat Medieval.