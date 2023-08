El Festival Pròleg aterra aquest divendres al parc del Pescador de Cambrils

La jornada cultural ofereix una Fira d'Artistes, activitats, música i zona de restauració, des de les 18 a les 3 h

Actualitzada 24/08/2023 a les 12:53

El Festival Pròleg enceta la programació de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí de Cambrils d'enguany aquest divendres. La jornada cultural, musical i artística aterrarà en una nova ubicació, el parc del Pescador. La tercera edició de gran format del festival comptarà amb una àmplia proposta d'activitats, espectacles i concerts dirigida a assistents de totes les edats i repartida en tres espais: l'Escenari Dia, l'Escenari Nit i l'Espai Sound.El Festival, que obrirà portes a les 18 h. fins a les 22 h, oferirà la Fira d'Artistes, que constarà de 10 estands d'artistes i expositores del territori, que exposaran els seus productes i mostraran els seus projectes.L'Escenari Dia acollirà a les 18 h l'espectacle visual de titelles i bombolles del Professor Bromera. Al mateix temps, tota la família podrà participar al Taller de Bótes per part del Circ de les Musaranyes, des de les 18 a les 20 h. L'espectacle de circ 4x4, que combina clown i malabars amb diàbolos, verticals i comèdia física s'oferirà a les 20 h.L'Espai Sound s'inaugurarà a les 18.45 h amb un Sound System que anirà a càrrec de The Morning Sounds, des de Cambrils, i Ilertical, des de Tivissa. També faran rodar els vinils entre concerts i seran els encarregats de cloure el festival, punxant de 1.30 a 3 h.La cantant i trompetista barcelonina Alba Armengou pujarà a l'Escenari Nit per presentar a Cambrils el seu primer disc en solitari, titulat Susurros del Viento. La seva música, que sonarà de 20.45 a 21.45 h, traslladarà al públic una dosi de jazz, boleros, música brasilera i calma.Els alacantins The Dance Crashers seran els següents en actuar al Pròleg, de 22.30 a 23.40 h. Hi presentaran Rawtown, el seu darrer treball amb ritmes d'ska, reggae i rocksteady. La música jamaicana continuarà molt present amb Rudymentari, qui tancarà els concerts de 00.15 a 1.30 h. L'artista menorquí portarà fins a Cambrils el seu nou disc Rissaga.A més, el parc del Pescador també comptarà amb dues food trucks: La Pintxoneta i Comiendo Lechuga, amb opcions veganes i vegetarianes. Estaran situades a la zona de restauració, on es podrà descansar i seure mentre es gaudeix de la programació del Festival Pròleg.