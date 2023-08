Les autoritats han identificat fins a 16 persones i han intervingut material

Actualitzada 24/08/2023 a les 19:22

Durant tot el mes d'agost, la Policia Local de Cambrils ha dut a terme una sèrie d'operatius policials contra la venda ambulant a la zona del Cap de Sant Pere del municipi.Aquest matí, el cos policial que dut a terme un nou operatiu en el qual s'han viscut moments d'alta tensió amb els venedors, els quals s'enfadaven per aquests operatius reiterats que des de la Policia Local de Cambrils es porten a terme en les darreres setmanes, així com pel fet que les autoritats s'enduguéssin material d'aquelles persones que no s'havien volgut identificar.L'operatiu, en el que han participat 17 efectius de Policia Local, 4 efectius de Mossos d'Esquadra i 4 de Policia Nacional ha acabat amb 16 persones identificades (15 regularitzades a l'estat espanyol i 1 d'elles en estat irregular) i material intervingut de 2 venedors que s'han negat a identificar-se i s'han escapolit del lloc. Els cossos també han retirat tot el material que complementa la venda ambulant (para-sols, cadires, botelles, etc..)Uns 10 o 15 venedors han fugit cap al terme municipal de Salou evitant així el dispositiu policial.