Una quinzena de vaixells uniran Salou amb Santa Ponça en la XXXVII Regata Rei En Jaume

El recorregut commemora la travessia realitzada pel monarca quan es va dirigir a conquerir Mallorca l'any 1229

Actualitzada 23/08/2023 a les 11:10

Els organitzadors de la XXXVII Regata Rei En Jaume preveuen que una flota d'entre 12 o 15 embarcacions, de les quals la majoria seran tripulacions catalanes, uneixin Salou amb Santa Ponça (Mallorca) a través de les 110 milles nàutiques de recorregut en commemoració de la travessia realitzada pel Rei Jaume I per a dirigir-se a la conquesta de Mallorca l'any 1229.La sortida de la regata d'altura es registrarà enfront del Club Nàutic Salou i la línia de meta se situarà en el Freu de Dragonera.En aquesta XXXVII edició, la flota estarà composta per vaixells amb certificat de mesurament ORC, Clàssics, A2 i Solitaris, segons assenyalen l'organització de la prova en un comunicat.Les classificacions s'establiran per classes i grups, i també podrà fer-se una classificació per clubs representats per equips integrats per un vaixell de menys de 50 peus i un altre de més de 50.La prova és una de les cinc competicions que forma part del Circuit d'Altura. El director de la regata, Manuel Nadal de Uhler, ha explicat que “la participació d'enguany és una mica inferior a altres edicions perquè les dates coincideixen amb alguns dels actes del calendari de la Copa Amèrica, que se celebra a Barcelona”.La competició s'ha presentat aquest dimarts a l'Ajuntament de Calvià en un acte que ha comptat amb l'assistència de l'alcalde del municipi, Juan Antonio Amengual; el president del Club Nàutic de Santa Ponça, Luis Nigorra; el director de la Regata Rei En Jaume, Manuel Nadal de Uhler; i el tinent d'alcalde d'Esports, Javier Tascón.