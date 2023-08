Mor una nena de 8 anys en l'incendi d'un bungalou en un càmping de Montblanc

Un cop extingit el foc els Bombers han trobat la menor sense vida a l'interior de l'espai

Actualitzada 23/08/2023 a les 08:39

Una menor ha mort aquesta matinada en l'incendi d'un bungalou en un càmping de Montblanc, a la Conca de Barberà. Segons ha pogut saber l'ACN, es tracta d'una nena de 8 anys i el càmping és el Montblanc Park. Els Bombers han rebut un avís a les 4.55h de la matinada en què s'alertava d'un incendi a l'interior del càmping. Quan han arribat a l'indret han trobat un incendi completament desenvolupat en un dels bungalous, amb molta càrrega de foc. La resta d'ocupants del càmping s'estaven autoevacuant i en primera instància s'ha trobat faltar una menor. Els Bombers han fet recerca des de fora, tractant de trobar-la, i un cop extingit el foc, a les 06.16 hores, quan han pogut accedir a l'interior del bungalou, han trobat la menor sense vida.L'incendi ha cremat completament el bungalou, ha afectat parcialment un segon bungalou i també un turisme. Els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions (tres bombes rurals pesants i dos vehicles lleugers de coordinació i comandament) i hi han treballat amb un total de 15 efectius. Un cop finalitzat el servei, els Bombers ja s'han retirat.Per aquest servei, el SEM ha activat 3 dotacions, a més del suport psicològic per la família. Per part del cos de Mossos d'Esquadra, que han iniciat una investigació per esclarir les causes de l'incendi, han acudit a l'incendi 6 patrulles. El GEM (Grup d'Emergències Mèdiques) del Cos de Bombers de la Generalitat també ha activat el suport psicològic pels professionals que han treballat al servei.