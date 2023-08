Les havaneres, protagonistes del segon 'Dijous d'estiu' del Morell

El grup Balandra actuarà aquest dijous al jardí de l'Ajuntament

El grup d'havaneres Balandra posarà música dins dels Dijous d'estiu del Morell aquest 24 d'agost. En aquesta ocasió, el quartet reusenc presentarà el seu últim espectacle Músiques del mar i un mar de músiques. El concert serà a les 22 hores al jardí de l'Ajuntament. L'entrada serà lliure i gratuïta.Els Dijous d'estiu, que organitza cada any la regidoria de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell, constaten l'aposta per la cultura fins i tot durant aquest mes festiu per excel·lència. «La idea és que no s'aturin les cites culturals i que, tot i les vacances, la ciutadania tingui opcions per sortir», indica el regidor de l'àrea, Miquel Roig.La pròxima cita serà dijous 31 d'agost, a les 22 hores i al jardí de l'Ajuntament, amb la proposta lírica Els Tres Tenors.