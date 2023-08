La Fira Gastronòmica de les Cultures tornarà a Altafulla el proper 2 de setembre

Serà la vintena edició de l'esdeveniment, està previst que hi participi una desena de parades i coincidirà amb un espectacle d'humor

L'Ajuntament d'Altafulla ja ha engegat els motors per tal de poder tornar a celebrar la Fira Gastronòmica de les Cultures. Tindrà lloc el proper 2 de setembre, en el marc de l'inici de la Festa Major Petita Votiva del Quadre de Sant Antoni, i. L'organització de l'esdeveniment serà a càrrec de l'àrea de Turisme i Comerç, i el regidor Tomàs Serra ja ha avançat que en totalque ofereixin àpats típics i tradicionals del Marroc, Corea, Romania o Argentina.Les persones interessades en muntar un estand ja s'han reunit amb el Consistori amb l'objectiu de treballar les bases de l'activitat. Una convocatòria que ha comptat amb set grups, mentre que «n'hi ha alguns més que hi voldran ser», assegura Serra. De fet,. Igualment, l'edil també ha explicat que l'edició d'enguany serà «totalment apolítica» i d'aquesta manera es podrà «amb el qual es va crear la cita gastronòmica.Val a dir que l'activitat es recupera quatre anys després, un cop superada la pandèmia. Segons Tomàs Serra, el motiu d'apostar per aquesta activitat rau en què «. Com és habitual, els participants determinaran quina mena de menjar elaboren, procurant que en cap cas coincideixin els plats i perquè hi hagi una àmplia diversitat gastronòmica.Els tiquets tindran el preu d'un euro, i cada parada podrà establir el cost dels seus productes sense que aquest pugui excedir els quatre euros per degustació. La Fira Gastronòmica de les Cultures obrirà portes a les 20h i s'allargarà fins a les 24h, a la plaça de l'Església i la plaça de Sant Antoni. A més,