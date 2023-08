L'Aplec de Sant Joaquim porta havaneres a l'Ermita de Santa Anna de Castellvell

La festa, que marca el final de l'estiu al poble, se celebrarà diumenge

Actualitzada 23/08/2023 a les 11:00

Els orígens de l'Aplec

Castellvell del Camp celebrarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda l'Aplec de Sant Joaquim. L'ermita de Santa Anna tornarà a omplir-se de gom a gom en la festivitat que marca la cloenda de l'estiu a la localitat. Com sempre, el so característic de les havaneres i el rom cremat seran els protagonistes de la vetllada, que en aquesta ocasió comptarà amb la participació del grup d'havaneres reusenc Balandra. La síndria, l'altre element típic de l'Aplec, tampoc hi faltarà.Enguany, l'Aplec de Sant Joaquim servirà també per a fer l'estrena oficial de la nova illuminació de la plaça de l'ermita i d'un punt de Wi-Fi lliure «que donarà servei als centenars de persones que cada dia fan el recorregut fins a l'Ermita per fer salut i contemplar el Baix Camp des d'un dels millors miradors que figura ja en totes les guies turístiques», explica el regidor de Cultura, Jordi Jové.Si bé aquesta celebració és un clàssic castellvellenc, l'Ermita agafarà un protagonisme especial en els pròxims mesos, ja que se celebrarà el 600 aniversari de la seva construcció, motiu pel qual, es programaran diverses activitats culturals i recreatives, avança el regidor.Si bé Castellvell celebrarà Sant Joaquim el pròxim diumenge, el santoral modern marca la festivitat el dia 26 de juliol,juntament amb Santa Anna, patrona del municipi. Jové aclareix que «des de 1738, el primer diumenge posterior a l'octava de l'Assumpció, se celebra Sant Joaquim a Castellvell del Camp. Per tant, pels castellvellencs i castellvellenques, Sant Joaquim enguany és el diumenge, 27». I afegeix: «Aquesta festa serveix per cloure el cicle festiu d'estiu i trobar-nos tots al lloc més emblemàtic de Castellvell».