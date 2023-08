L'alcalde de Montblanc després de la mort d'una menor en un càmping: «Ha estat un dia trist per al municipi»

Pallissó creu que la celeritat dels Bombers ha evitat que el foc es propagués i causés «un desastre monumental»

Actualitzada 23/08/2023 a les 20:42

L'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha lamentat la mort d'una nena de 8 anys aquesta matinada en l'incendi d'un bungalou al càmping de Montblanc Park (Conca de Barberà). «Ha estat un dia trist per al municipi», ha afirmat el batlle, després d'una jornada intensa. Tot i això, ha aplaudit la celeritat dels serveis d'emergència que han evitat que el foc es propagués i causés «un desastre monumental», ja que l'establiment es troba en una zona boscosa. Tot i que no han transcendit nous detalls de la investigació, que continua oberta, fonts coneixedores del cas han apuntat a l'ACN que no s'haurien detectat indicis de criminalitat.Pel que fa a la família, l'alcalde ha afirmat que «el pare i la filla gran es troben bé», després de ser atesos pels equips mèdics i psicològics. «Han estat acompanyats en tot moment», ha detallat Pallissó, qui subratlla que «ho continuaran estant fins que la família pugui prendre el cos fins a França». El director del càmping Montblanc Park, Wallid Hanini, ha declarat que es troben «terriblement afectats per l'accident que s'ha produït aquesta matinada». Des del càmping han afirmat que es posen a disposició de les autoritats competents per esclarir les causes dels fets i «comprendre què ha pogut succeir».Un missatge que també ha estat compartit pel president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, i la presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, Mireia Sans, els quals s'han traslladat fins al Montblanc Park per «donar tot el suport a la família i al sector del càmping».