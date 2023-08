Els festivals Altacústic i FIM reben una subvenció de 19.700 euros de la Diputació de Tarragona

Quant a Altafulla, l'Ajuntament ha rebut pràcticament l'import màxim (20.000 euros) que s'atorga en aquest àmbit

Actualitzada 23/08/2023 a les 15:14

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Altafulla una subvenció per import de 19.758,94 euros per ajudar a finançar les despeses de l'organització de les edicions de 2023 del festival Altacústic i el Festival Internacional de Música d'Altafulla.Aquesta ajuda s'emmarca en la convocatòria de 2023 de l'ens supramunicipal en l'atorgament de subvencions per tal de donar suport a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular.Per atendre aquesta línia de subvencions, la Diputació de Tarragona va consignar 2.500.000 d'euros del pressupost de l'exercici de 2023 per a aquesta finalitat. Quant a Altafulla, l'Ajuntament ha rebut pràcticament l'import màxim (20.000 euros) que s'atorga en aquest àmbit.