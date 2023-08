Desallotgen diversos veïns per un incendi en una terrassa d'un bar a Torredembarra

Quatre persones han resultat ferides lleus per inhalació de fum

Actualitzada 23/08/2023 a les 10:14

Nou dotacions de Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat a primera hora del matí per un incendi a Torredembarra. L'avís l'han rebut a les 06.16 hores i s'han desplaçat fins al carrer Girona, prop de l'estació de tren.Allí han localitzat un foc que cremava la terrassa d'un bar i que es trobava molt proper a diverses bombones de butà. L'incendi ha afectat neveres, tendalls i uns cables de baixa tensió, per la qual cosa s'ha alertat a la companyia de subministrament elèctric perquè es fes càrrec. El foc ha quedat extingit a les 7.23 hores.Els veïns de vuit habitatges han estat desallotjats, segons ha informat l'Ajuntament i quatre persones han resultat ferides lleus per inhalació de fum. El fum també ha afectat els pisos que es trobaven a sobre de l'incendi, per la qual cosa els bombers han procedit a la seva ventilació. Passades les vuit del matí, els bombers s'han retirat.