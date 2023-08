Estabilitzat l'incendi declarat en una zona de vegetació forestal de Solivella

Els bombers mantenen nou dotacions terrestres i un helicòpter bombarder per controlar i extingir el foc

Actualitzada 23/08/2023 a les 14:51

Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi de vegetació forestal a Solivella, a la Conca de Barberà, que s'havia declarat cap a tres quarts d'una del migdia. El cos d'emergències ha anunciat que manté a la zona nou dotacions terrestres i un helicòpter bombarder per controlar i extingir el foc.Inicialment, s'han mobilitzat set dotacions terrestres dels bombers, amb Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), així com un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac. Aquest dimecres el nivell 3 del Pla Alfa es troba actiu en una setantena de municipis de Catalunya i hi ha restringit l'accés a diferents espais naturals davant l'episodi de perill molt elevat d'incendi forestal. Precisament, la Conca de Barberà es troba en el nivell 2 del Pla Alfa, amb un perill alt o molt alt d'incendi.