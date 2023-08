Restablerta la circulació de trens entre Móra la Nova i Reus

L'R15 s'ha vist afectada durant hores a causa del descarrilament d'un tren de mercaderies

Actualitzada 23/08/2023 a les 09:27

La circulació de trens entre Móra la Nova i Reus s'ha restablert aquest dimecres al matí prop de les 9.15 h, un cop tècnics d'Adif han finalitzat les tasques de reparació de la infraestructura afectada pel descarrilament d'un tren. La circulació ferroviària ha estat hores tallada i ha afectat la línia R15 de Rodalies. L'incident va tenir lloc dimarts a quarts de dues del migdia, quan el primer vagó d'un tren de mercaderies no perilloses va patir la sortida d'un eix entre Marçà-Falset i Els Guiamets, fet que va provocar que es tallés la circulació de trens entre les estacions de Móra la Nova i Reus. El descarrilament, però, no va causar danys personals.Segons informa Renfe, ahir es van mobilitzar els busos suficients per garantir el servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus i es van transbordar set trens.