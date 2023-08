Vandellòs manté casals i piscines oberts tot el dia per fer front a la calor

L'Ajuntament mantindrà aquest horari fins al pròxim divendres i no suposarà cap despesa per als usuaris

Actualitzada 21/08/2023 a les 20:32

Calor intensa al litoral

Davant les altes temperatures que es preveuen per aquesta setmana –i que ja van fer que ahir que Acció Climàtica elevés l'alerta per risc extrem d'incendi a una setantena de municipis de Catalunya– l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant posava ahir un dispositiu especial per donar suport al veïnat a l'hora d'afrontar l'onada de calor. Així, el consistori ha informat que mantindrà les piscines municipals de cada nucli, així com els casals que hi ha distribuïts en els quatre nuclis del municipi.D'aquesta manera, el vestíbul de la piscina municipal i el casal de jubilats de l'Hospitalet de l'Infant no tancaran al migdia per tal de complir amb la seva funció de refugi climàtic per al veïnat, especialment pels col·lectius més vulnerables. A Vandellòs i a Masboqueras, el casal de jubilats i el casal Paco Boix, així com les piscines municipals obriran al migdia i l'entrada serà gratuïta per als usuaris.A Masriudoms, les antigues escoles també obriran al migdia a partir d'avui. El casal del Pubill romandrà obert també en les hores centrals del dia a partir de demà. Segons ha informat el consistori, aquestes mesures de suport al veïnat estaran vigents fins al pròxim 25 d'agost, quan es preveu que les temperatures descendeixin segons el Servei Meteorològic de Catalunya.Davant la previsió que les temperatures, tant les mínimes com les màximes, augmentin durant els pròxims dies, el Meteocat ha activat avisos per calor intensa amb categoria de perill alt en la majoria de les comarques del territori per avui, i també manté activat el perill per calor intensa nocturna al litoral català. El Meteocat no descarta que se superin els 40 graus durant més de cinc dies consecutius en algunes zones. Al Pirineu, els valors màxims fregaran els 38 °C, i a la resta del territori entre 35 °C i 38 °C.