Un dispositiu a Miami Platja acaba amb tres detinguts per tràfic de drogues

Actualitzada 22/08/2023 a les 10:18

El passat divendres els Mossos d'Esquadra amb efectius ARRO i la Policial Local de Mont-roig del Camp van dur a terme un dispositiu de seguretat ciutadana a la zona d'oci nocturn de Miami Platja per prevenir contra la comissió de delictes i localitzar armes blanques, entre d'altres.L'operatiu es va saldar amb tres detinguts, una dona de 45 anys i dos homes de 49 i 55 anys, respectivament. Tots tres van quedar detinguts per delictes de tràfic de drogues.A banda dels tres arrestats, els agents van identificar nou persones amb antecedents. A més, es van aixecar tres actes per tinença de drogues i una persona va ser denunciada penalment per tràfic d'estupefaents. Finalment, la Policia Local va imposar diverses sancions administratives a un local situat a l'avinguda Barcelona. Durant l'operatiu, es van intervenir petites quantitats de cocaïna, marihuana i haixix.