Margalef rep 'Arqueologia a Montsant'

Actualitzada 21/08/2023 a les 19:32

El local social del municipi de Margalef rebrà l'exposiciódel dia 2 a l'11 de setembre. A més, es farà una jornada de portes obertes durant les excavacions de l'equip d'arqueòlegs del jaciment de l'Hort de la Boquera.La mostra recull tota la informació de la recerca prehistòrica realitzada dins i al voltant del Parc Natural de la Serra de Montsant. S'estructura en 12 plafons explicatius i també s'hi poden veure una sèrie de vídeos sobre les tasques de camp i de laboratori dutes a terme en els jaciments de les Coves del Fem (Ulldemolins) i de l'Hort de la Boquera (Margalef).L'exposició es completa amb reproduccions de les troballes fetes durant les diverses intervencions arqueològiques. Aquesta és una iniciativa del Parc Natural i té el suport del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i el Museu d'Arqueologia de Catalunya.El Parc Natural i les seves àrees pròximes són indrets rics en jaciments arqueològics prehistòrics. Aquesta abundància es deu a les característiques geogràfiques, tant físiques com humanes. La divulgació d'aquest patrimoni arqueològic ajuda a comprendre millor l'evolució d'aquest paisatge, i també la petjada humana que hi ha quedat registrada.D'aquesta manera, el paisatge que s'observa al Parc Natural de Montsant és fruit de la interacció, que des de la prehistòria ha existit entre els grups humans i els usos i aprofitaments que aquests han fet del medi natural que els envoltava. Des del neolític, aquest modelatge del paisatge es va accelerar i traduir en elements materials ­i, en activitats concretes, algunes de les quals han perviscut al llarg del temps, com ara l'agricultura, la ramaderia o la cacera.El desenvolupament d'aquestes activitats en un espai natural protegit ha contribuït de manera clara a la conservació de la biodiversitat. Així mateix, per entendre la manera de viure d'aquells temps, s'ha editat un opuscle informatiu amb il·lustracions que reconstrueixen la vida quotidiana durant la prehistòria a Montsant. L'exposició es va inaugurar al Parc Nacional durant l'octubre del 2022. El juny del 2023, el Centre Cívic d'Ulldemolins va acollir l'exposició i es va fer unes portes obertes en excavacions a les Coves del Fem del municipi.