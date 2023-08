L'Ajuntament d'Altafulla rep una subvenció per a les despeses de l'Escola Municipal de Música

La subvenció de 21.105,25 euros, atorgada per la Diputació de Tarragona, ajudarà a finançar les despeses de l'EMMA

Actualitzada 22/08/2023 a les 15:42

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb la proposta de Cultura, ha acordat per unanimitat atorgar una subvenció de 21.105,25 euros a l'Ajuntament d'Altafulla per ajudar a finançar les despeses de l'Escola Municipal de Música d'Altafulla (EMMA) durant el curs 2022-23.Un dels eixos prioritaris de la Diputació de Tarragona és contribuir d'una manera directa al progrés individual i col·lectiu, mitjançant la defensa activa de la Cultura. Per això fomenta i dona suport a les activitats de les entitats i dels ajuntaments, alhora que desenvolupa programes i serveis per contribuir d'una manera directa al progrés cultural i patrimonial dels municipis de les comarques de Tarragona.