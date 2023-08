El Catllar recupera la tractorada i la baixada de trastos a la Festa Major

Com a novetat, oferiran un servei de bus llançadora entre les diferents urbanitzacions i el centre, per a facilitar l'assistència als concerts de nit

Actualitzada 21/08/2023 a les 20:37

Activitats recuperades

Un bus llançadora, la novetat

Castells, cercaviles i correfoc

Esport, teatre i cinema

Al Catllar fa dies que es respira aires de Festa Major. El passat dia 12 van donar el tret de sortida als primers actes previs i aquest cap de setmana han gaudit de propostes destacades com un vermut rumbero o el concert de Reggae x Xics, però és aquesta setmana quan arriben els dies centrals. «Enguany, la Festa Major s'allargarà uns dies més», comenta l'alcalde, Jordi Ruiz, fent referència als dos caps de setmana d'activitats prèvies. «Han estat un èxit», assegura la regidora de Festes, Alba López. I afegeix: «Veiem a la gent amb moltes ganes de gaudir de la festa».Una de les principals novetats d'enguany és la recuperació de dues activitats molt estimades al municipi com són la Tractorada i la Baixada de Trastos (diumenge). «Des del 2019 no les fèiem, a causa de la pandèmia i enguany, hem decidit tornar-les a incorporar al programa», comenta el batlle. «Són propostes molt participades i molt nostres», ressalta la regidora. En el cas de la Baixada de Trastos, López explica que «el carrer de França s'omple per veure-la. Hi ha molts participants i fa molt de temps que estan treballant en la construcció del seu trasto i en laque oferiran durant la baixada». El caràcter lúdic i festiu que té aquesta activitat fa que per la regidora sigui un dels imprescindibles que no es poden perdre durant la festa.Els balls de nit amb les orquestres Venus (divendres) i Catalana (dissabte), la disco mòbil amb tres djs del territori –com són DJ Ian, DJ Serez i DJ Moncho– (divendres) i el Concert Jove amb Allioli Versions (dissabte) són altres de les propostes destacades del programa. Per a facilitar l'assistència a aquests actes, especialment pensant en aquells veïns que viuen en les urbanitzacions, l'Ajuntament oferirà un servei de bus llançadora des de les 10 de la nit i fins a les 5 de la matinada, ininterrompudament.«Es tracta d'una prova pilot, que tindrà dues línies per a cobrir les diferents zones del poble», detalla Alba López. «Assegurem que tothom pugui gaudir de la festa i que ho faci de manera segura, sense haver de fer desplaçaments en cotxe», afegeix. En aquesta línia, Jordi Ruiz subratlla que la voluntat és que «la gent que viu en les urbanitzacions participi en els actes i se senti seva la festa. Si bé cada urbanització té la seva pròpia Festa Major, és aquesta la que ens uneix a tots com a poble».Així mateix, cal destacar que tant en la disco mòbil a les Escoles Velles com el Concert Jove a la Torre d'en Guiu hi haurà un punt lila. «Les entitats que participen en el servei de barra, els vigilants i els regidors hem tingut una formació especial i per aquests actes disposarem de seguretat privada», comenta López.Ara bé, si hi ha un acte pel qual la Festa Major del Catllar és coneguda arreu aquesta és la seva Diada Castellera, que se celebrarà el dissabte, a les 6. La Jove de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Vella de Valls faran novament del Catllar una plaça de gamma extra, en una actuació que es converteix en el punt de partida de les diades més importants del calendari casteller.Pel que fa als actes tradicionals i de cultura popular, demà a un quart de 10 de la nit, hi haurà el pregó, que anirà a càrrec de Ferran Rull. «Ens fa especial il·lusió que sigui el pregoner perquè és fill del poble», subratlla l'alcalde. En acabar, es viurà la despertada dels gegants i el concert graller. Dijous, serà el torn de la Nicanit, la baixada de la Nicaseta, que estarà amenitzada per la xaranga Bandsonats.Dissabte, dia central de la festivitat, es concentren els principals actes vinculats amb la cultura popular. Els Grallers del Catllar seran els encarregats de despertar el poble amb les Matinades. A les 11 del matí, s'oficiarà la Missa de Festa Major i en acabar, la Colla de Gegants, els grallers i les colles convidades faran una cercavila pels carrers del centre.Tot seguit, es podrà gaudir del vermut tradicional popular a la Torre d'en Guiu, que estarà amenitzat pel dj Edu Virgili. Al vespre, després dels castells, el nucli urbà s'omplirà de foc i olor de pólvora amb el Correfoc, en el qual hi participaran les colles del Catllar, Pallaresos i Riudoms. Pel diumenge, s'ha organitzat un correfoc infantil on participarà la canalla d'aquestes tres colles així com els diablons de la Dragonina de Constantí.A totes aquestes activitats, cal sumar-hi d'altres de lúdiques i esportives. Avui, hi haurà una demostració de ball en línia i la Cursa orientació. Demà es disputaran dos partits de futbol a la tarda i dijous se celebraran les finals del Torneig de Festa Major de Tenis i Pàdel. Divendres es podrà participar en el Concurs de Trencaclosques.Diumenge, serà el torn del Trofeu de Festa Major de futbol que enfrontarà el CE El Catllar i La Pobla. L'espectacle, amb els personats del Versió RAC 1 (diumenge), el cinema a la fresca ambi la Tronada de final de festa (dilluns) seran els encarregats de posar el punt final a la festa.«Hem d'agrair la gran feina que estan fent els treballadors municipals perquè tot estigui a punt per a la festa i, sobretot, a les entitats per la seva implicació. Són l'ànima de la Festa Major i sense elles no seria el mateix», conclou Jordi Ruiz.