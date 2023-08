Dos veïns de Lleida, les víctimes de l'accident mortal de l'AP-2 a Vimbodí i Poblet

El sinistre es va produir pocs minuts abans de les sis de la tarda en sentit Saragossa

Actualitzada 22/08/2023 a les 10:46

Un home de 58 anys, JC.C.C., i un de 46 anys, M.ES., tots dos veïns de Lleida, són les víctimes de l'accident mortal d'ahir per la tarda a l'AP-2 a Vimbodí i Poblet. El sinistre es va produir a les 17.56 hores a l'altura del punt quilomètric 184 en sentit Saragossa.Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta i un camió van col·lidir per encalç. A conseqüència de l'accident, han mort els dos ocupants de la furgoneta, el conductor i el passatger davanter.Arran de la incidència, s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquestes víctimes, són 102 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).