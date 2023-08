La circulació de trens entre Móra la Nova i Reus està tallada

Actualitzada 22/08/2023 a les 15:27

Un tren de mercaderies ha descarrilat aquest migdia a Marçà-Falset. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat la prealerta Ferrocat i s'ha tallat la circulació de trens a la línia R15 entre Móra la Nova i Reus.Segons informa Renfe, a les 13.20h el primer vagó d'un tren de mercaderies no perilloses ha patit la sortida d'un eix entre Marçà-Falset i Els Guiamets. El descarrilament no ha causat danys personals.Tècnics d'Adif i Renfe investiguen les causes i s'han activat equips humans i materials per encarrilar el tren de mercaderies. A banda, s'està gestionant transport alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus.