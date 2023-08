Desactivada la prealerta del Plaseqta després d'un incident en una empresa de la Canonja

El 112 rep més d'un centenar de trucades per una columna de fum negre visible des de diferents poblacions de Tarragona

Actualitzada 22/08/2023 a les 14:44

Protecció Civil ha donat per finalitzada la prealerta del Plaseqta després que aquest dilluns es registrés un incident en l'empresa Dow Chemical, situada al polígon sud de la Canonja.Els fets van tenir lloc passades les sis de la tarda, quan enmig d'un procés d'aturada a la unitat de polietilè, la planta es va quedar sense subministrament de vapor d'aigua, provocant una columna de fum negre visible des de diferents poblacions del Camp de Tarragona.Les xarxes socials van començar a fer-se ressò de l'incident i Protecció Civil va posar en prealerta el Plaseqta per fer-ne seguiment.Finalment, aquest dimarts a quarts d'onze del matí s'ha donat la situació per normalitzada. En total, el 112 ha rebut 137 trucades.