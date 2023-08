Vins i música en viu al Priorat

Aquest dissabte tindrà lloc una nova vetllada del cicle 'KM. 11,5 FEST', durant la qual es podrà gaudir d'un tast comparatiu i un concert de Bad Decisions

Actualitzada 20/08/2023 a les 20:47

Vi i música en viu és una combinació perfecta per gaudir d'un vespre de relaxament i desconnexió. Aquest dissabte, Buil&Giné celebra una nova proposta del seu nou cicle KM. 11,5 FEST. Des del passat mes de juny i un cop al mes, el celler del Priorat programa un tast de vins inèdit acompanyat d'un concert de música a la terrassa exterior del seu centre d'enoturisme a partir de les 19.30 hores. Seguint la voluntat d'oferir tasts inèdits en aquest cicle, la companyia proposarà per a aquesta ocasió un tast comparatiu de tres vins, presentant així dues anyades de tres referències. Com ha estat habitual en les dues cites prèvies, hi haurà també servei de menjar i vins a copes al llarg de tota la vetllada.



Els assistents podran gaudir del concert del grup Bad Decisions, fundat per la nord-americana Sheridan Hindley i l'uruguaià Alejandro Labandera, els quals acumulen una llarga trajectòria professional cultivant un estil i so molt personals. Hindley posa la veu a lletres pròpies que destil·len un aiguabarreig d'estils. Nedant entre el blues, el pop, el folk i el swing atrapen al públic des de l'inici del concert. Hindley s'acompanya sovint de l'harmònica, que domina amb tècnica. Labandera a la guitarra, Nicolás López al baix, i LuísMiranda a la bateria completen el quartet. Amb el lema, ompliran del millor ritme la vesprada, fent descobrir el públic, a través de les seves cançons, capítols del que anomenen el seu llibre,

El cicle s'emplaça a la terrassa exterior del centre d'enoturisme de Buil&Giné, tot i que també proposa espais singulars pels tasts de vins. Així, el passat 28 de juliol, el tast de vins es va fer entre vinyes i es va plantejar com un tast sorpresa, a cegues. Amb una gran acollida de públic, les places pel tast es van esgotar. En aquella ocasió, es van donar a conèixer vins que no s'acostumen a donar a tastar. Així, en un espai únic, un amfiteatre de vinyes i emmarcat per la Serra del Montsant, els visitants van poder gaudir plenament amb els sentits dels vins i el relat de l'experiència. La vetllada, que va comptar amb un gran ambient, va continuar amb la música dels Blues Colors.

El nom del cicle fa referència a la ubicació del celler de Gratallops: el quilòmetre 11,5 de la carretera de Gratallops a la Vilella Baixa. Però també juga a promoure el territori i a donar protagonisme a l'origen del celler i al lloc, «un punt imprescindible de trobada i de contacte amb el paisatge». El pròxim 30 de setembre tindrà lloc la darrera proposta del cicle amb el «Gran tast de vins premiats». Les sessions tenen un preu de 25 euros i inclouen el tast i el concert amb una copa del vi protagonista de la jornada. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada a la botiga en línia del celler. Des de Buil&Giné asseguren que KM. 11,5 FEST tindrà continuïtat a la tardor, amb un programa que tornarà a combinar vins, música i territori.