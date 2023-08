Montblanc i la Setmana Medieval impulsen una ruta cultural

A la població neerlandesa de Beesel es va signar un compromís per poder formalitzar una petició al Consell d'Europa

20/08/2023 a les 11:18

Una delegació montblanquina integrada per l'Ajuntament de Montblanc i l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi va prendre part el dijous 10 i el divendres 11 d'agost en una trobada a Beesel (Països Baixos) per impulsar la creació d'una ruta cultural europea al voltant de Sant Jordi i el drac.



A banda de Montblanc i Beesel hi van ser presents representants de Grez-Doiceau (Bèlgica), Furth im Wald (Alemanya) i Monçao (Portugal), poblacions on existeixen representacions de la llegenda de Sant Jordi i el drac. Es va concretar un pla de treball per presentar una candidatura al Consell d'Europa, institució encarregada de certificar aquest tipus de ruta, de les quals n'existeixen prop d'una cinquantena.En el cas de Montblanc van signar el compromís l'alcalde, Oriol Pallissó, i el president de l'associació organitzadora de la Setmana Medieval, Maties Martí, fent visible la necessitat de comptar amb el suport i complicitat de les administracions i de la societat civil.Les delegacions participants a la trobada van coincidir a valorar-la molt positivament, ja que s'ha pogut concretar un projecte que es va començar a perfilar fa més de vint anys.La trobada va coincidir amb la celebració del Draaksteken, una representació de la llegenda de Sant Jordi i del drac que es remunta al segle XVIII i que actualment té lloc cada set anys. Una trentena de membres de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi van assistir a la representació i també van gaudir d'una visita a la població. Al mes d'abril, membres de l'Ajuntament de Beesel i de la fundació organitzadora de la festa van visitar Montblanc en ocasió de la darrera Setmana Medieval de Sant Jordi.