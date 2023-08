Més de 200 persones participen al Festival 'Humor Amarillo' de la Pobla de Mafumet

La proposta consisteix en un circuit d'aventures en un inflable de format gegant i simula el programa televisiu 'Humor Amarillo'

Actualitzada 21/08/2023 a les 17:57

Aquest dissabte passat va tenir lloc una nova edició del Festival 'Humor Amarillo' a la Pobla de Mafumet, una proposta que ofereix grans dosis de diversió per a tota la família i que, en aquesta ocasió, va aplegar més de 200 participants de totes les edats, a més d'un gran nombre d'assistents com a públic.La proposta, plenament consolidada en el calendari de les Festes d'Estiu de la Pobla, consisteix en un circuit d'aventures en un inflable de format gegant i al més pur estil del programa televisiu 'Humor Amarillo', que garanteix diversió, adrenalina i molta emoció per a tots aquells que s'atreveixen a participar-hi.