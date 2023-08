La Biblioteca Montoliu del Morell es trasllada a la piscina municipal

Les persones usuàries podran gaudir de qualsevol dels documents disponibles durant la seva estada a la piscina

20/08/2023 a les 17:21

En el primer estiu de la nova etapa de la Biblioteca Montoliu del municipi s'ha volgut innovar en el format d'atenció a la ciutadania amb una original iniciativa, la bibliopiscina. D'aquesta manera, s'apropa el fons documental de l'equipament a un espai molt estiuenc, la piscina municipal. «El fons que s'hi podrà trobar serà molt variat, per temes i edats, però hi predominarà la literatura d'imaginació, tipus novel·la, contes i còmics, i les revistes de divulgació general que es reben periòdicament a la biblioteca i són d'actualitat, com ara Agronatura, Mi jardín o Computer Hoy», explica Roser Parra, la bibliotecària del municipi.La bibliopiscina s'instal·larà a la vora de l'aigua dimarts 22 i dijous 24 d'agost, de 17 a 20 h. i el funcionament serà molt senzill: qui ho desitgi podrà agafar qualsevol document dels expositors per fer-ne ús durant la seva estada a la piscina, i un cop finalitzada la jornada n'haurà de fer la devolució (els documents no es poden portar cap a casa). Els infants menors de 14 anys podran utilitzar el servei sempre que vagin acompanyats d'una persona adulta.

La resta de la setmana, la Biblioteca Montoliu farà el seu horari habitual, de 16 a 20 h. al seu emplaçament de sempre, el Centre Cultural.