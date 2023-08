Intervenen 12,5 quilos de «gas del riure» en un control policial a Cambrils

Darrerament, s'ha convertit en una droga de moda als països europeus entre els joves

Actualitzada 21/08/2023 a les 11:34

La Policia Local de Cambrils va detenir el passat dijous dues persones per un delicte contra la salut pública. En un control policial, els agents van aturar un vehicle per haver comès una infracció de trànsit. En el moment de la identificació dels ocupants, es va comprovar que tots dos tenien nombrosos antecedents policials, fet que va fer aixecar les sospites dels agents.La Policia va procedir a l'escorcoll del vehicle, on es van localitzar gairebé 12,5 kg d'òxid nitrós, també conegut com a «gas del riure» o «gas hilarant» en diferents ampolles pressuritzades, així com nombrosos globus i broquetes (elements que faciliten el seu consum).L'òxid nitrós (N2O) és un gas amb propietats anestèsiques i analgèsiques, i el seu consum en l'àmbit lúdic i recreatiu, constitueix una actuació que posa en risc la salut i la seguretat dels seus consumidors. Un estudi recent sobre el seu ús lúdic ha conclòs que, aquest consum no controlat, pot produir al·lucinacions, confusió, entumiment persistent i lesions. A més adverteix que el seu consum prolongat pot produir efectes adversos i irreversibles sobre les persones, a nivell de la medul·la òssia, sistema neurològic, psicosis i fins i tot, en el cas pitjor la mort per asfixia del consumidor.Darrerament, s'ha convertit en una droga de moda als països europeus entre els joves. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris informa que el seu consum no mèdic, representa un risc greu per la salut de les persones.