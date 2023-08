Dues persones moren en un xoc entre una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Vimbodí i Poblet

Les dues víctimes són els dos ocupants de la furgoneta

Actualitzada 21/08/2023 a les 18:53

Dues persones han mort aquest dilluns a la tarda en un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió a l'AP-2, a l'altura de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà). Amb aquestes ja són 102 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes de Catalunya.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 17.56 hores. Els fets han passat al quilòmetre 184, en sentit Saragossa. Les dues víctimes són els dos ocupants de la furgoneta. Arran de la incidència s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Al punt de l'accident només hi ha 1 carril obert en sentit Saragossa.