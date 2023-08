Desconvoquen la vaga d'Idiada després d'un acord de «millora en la prevenció»

L'empresa durà a terme «nous protocols de seguretat per al treball amb bateries» i augmentarà el nombre de tècnics de seguretat

Actualitzada 21/08/2023 a les 10:51

La vaga prevista per aquest dilluns a les instal·lacions de Botarell de l'empresa Idiada s'ha desconvocat, després que, per majoria, els treballadors hagin ratificat un acord al que es va arribar el dia 18 centrat en una «millora en la prevenció» al centre.Segons ha informat aquest diumenge el sindicat UGT, l'acord suposa que l'empresa durà a terme «nous protocols de seguretat per al treball amb bateries, en incloure als tècnics de seguretat i augmentar el seu nombre en l'empresa».També està previst que situï «de forma continua un tècnic o tècnica de seguretat al mateix centre de treball».