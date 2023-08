Carlos Jean actuarà a la Pobla de Mafumet aquest proper dissabte

L'accés a l'actuació, que tindrà lloc a la Pista Coberta del Complex Esportiu Municipal, és gratuït fins a completar l'aforament

Actualitzada 21/08/2023 a les 17:43

Les Festes d'Estiu de la Pobla de Mafumet oferiran aquest proper dissabte un dels espectacles destacats de la present edició, amb l'arribada de La Pobla Summer Festival. Aquest espai de música electrònica serà amenitzat pels DJ locals i comptarà, com a estrella convidada, amb Carlos Jean, en una pista coberta del Complex Esportiu Municipal que espera una gran entrada. Cal recordar que l'accés és gratuït fins a completar l'aforament.El reconegut artista musical ha desenvolupat una prolífica carrera com a DJ, amb més de 60 actuacions anuals en els millors clubs i festivals nacionals. Compagina aquesta faceta amb la de creador musical -és autor de 8 àlbums en solitari- i també és un afamat productor i mesclador, tasca amb la qual ha treballat per a artistes de prestigi internacional com Alejandro Sanz, Bebe, Miguel Bosé, Shakira, Hombres G, Enrique Bunbury, Carlos Baute, Estopa o Fangoria, entre molts altres que han confiat en Carlos Jean i que li han merescut 7 nominacions als premis Grammy, així com ha obtingut un Premio Ondas a millor creador musical i DJ. Finalment, també destaca com a compositor de bandes sonores, n'ha creat 6 i totes han estat nominades als premis Goya.Amb aquest bagatge, Carlos Jean arriba a la Pobla per posar tot el seu talent i experiència al servei de La Pobla Summer Festival, una iniciativa cultural que any rere any atrau un gran nombre de públic disposat a gaudir amb el bo i millor de la música electrònica. L'acte comptarà, com sempre, amb l'actuació dels DJ locals: DJ Guibbons, DJ Alex Sunrise, DJ Salmer i Gabry DC, els quals actuaran des de les 22 h i fins a les 23.30 h, quan està prevista l'accés a l'escenari per part d'un Carlos Jean que farà vibrar el públic abans de donar de nou el relleu els DJ locals, qui mantindran el públic ballant fins a les 4 h de la matinada, moment en què està prevista la finalització d'aquest acte.El públic assistent tindrà l'entrada lliure, si bé les persones de fins a 15 anys hauran d'accedir-hi acompanyats del pare, mare o tutor legal tot justificant el vincle familiar i omplint el formulari disponible a l'entrada del recinte. Les persones de 16 o més anys tindran accés lliure. A més, l'organització d'aquest esdeveniment recorda que està prohibit l'accés amb armes de qualsevol tipus, així com fumar i/o consumir drogues, mentre que també està prohibit el consum i la venda d'alcohol a persones menors de 18 anys.