Salou reforça l'educació amb diverses subvencions per a famílies i centres d'ensenyament

La regidoria de Serveis Educatius de l'Ajuntament de Salou, dirigida per Julia Gómez, ha anunciat subvencions referents al curs acadèmic 2022-2023

19/08/2023 a les 13:19

Amb un pressupost total de 89.939 euros, aquesta iniciativa es proposa cobrir les despeses de material escolar i llibres, transport escolar, estudis universitaris i activitats educatives de centres i AMPAS del municipi.

Per fomentar l'accessibilitat als recursos educatius, s'atorgaran subvencions per un valor total de 14.119 euros per a l'adquisició de material escolar i llibres. Aquestes ajudes estan destinades a les famílies amb infants o adolescents a càrrec, que hagin cursat el segon cicle d'educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles formatius. Els interessats podran presentar les seves sol·licituds entre el 8 i el 30 de setembre de 2023, tenint en compte la seva situació socioeconòmica.

Dins d'aquest marc, la regidoria de Serveis Educatius també concedirà 55.000 euros en subvencions per activitats educatives dels centres educatius i AMPAS del municipi. Els projectes beneficiats – que hauran de ser justificats – seran aquells que hagin promogut la innovació, la diversitat, l'educació per la pau, la participació familiar i altres valors socioeducatius i culturals. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre.

L'Ajuntament de Salou també ofereix subvencions per valor de 12.820 euros per a estudis universitaris. Les sol·licituds podran presentar-se entre el 8 de setembre i el 6 d'octubre de 2023. Cal aportar la matrícula universitària.

A més, es disposaran fins a 8.000 euros en ajuts individuals per al transport escolar. Es podran presentar sol·licituds fins al 30 de setembre de 2023.

Aquestes subvencions reflecteixen l'aposta de l'Ajuntament de Salou per l'Educació, promovent l'accessibilitat i el suport a les famílies i institucions educatives del municipi.