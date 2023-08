La Festa Major de l'Arboç començarà amb el pregó del propietari de La Giralda, Manuel Camino

El divendres 25 d'agost comença la Festa Major de l'Arboç amb el tradicional pregó a càrrec de Manuel Camino, empresari molt conegut a l'Arboç per ser el propietari de l'emblemàtica Giralda i per ser «un generós i fidel benefactor de moltes de les activitats culturals que es duen a terme a la vila», segons apunten des de l'Ajuntament.



La Festa Major de l'Arboç, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, combina a la perfecció els actes més tradicionals com les cercaviles, l'exhibició castellera i La Carretillada amb actes més contemporanis com l'Empalmada, aquest any amb Reincidentes, o els balls i les activitats esportives, activitats infantils i per a la tercera edat, tallers, sardanes, concerts, etc. acaben de configurar un programa de Festa Major ric, divers i per a totes les edats.